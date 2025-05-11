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18:52, 11 мая 2025Бывший СССР

Эмиграция россиян из одной страны бывшего СССР стала рекордной за 20 лет

В Эстонии миграционный поток из России снизился до исторического минимума
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

В Эстонии впервые за 20 лет уехало больше россиян, чем приехало. Такие данные о рекордной эмиграции граждан России приводит аналитик Департамента статистики Эстонии Кристьян Эрик Лоик в опубликованной статье.

По данным аналитика, миграционный поток из России в Эстонию снизился до исторического минимума. В 2024 году в страну приехало всего 600 россиян, что втрое меньше, чем в 2019 году. Также в стране бывшего СССР фиксируют значительный отток украинских беженцев. В 2024 году из Эстонии уехали более 4000 украинцев.

Кроме того, наблюдается отток граждан Эстонии. В прошлом году впервые с 2020 году бывшую союзную республику покинуло больше человек, чем прибыло. Чаще всего из Эстонии уезжают граждане в возрасте 30-44 лет, а самым популярным направлением считается Финляндия, куда отправляются до 50 процентов эстонских мигрантов. Также популярными направлениями являются Великобритания, Россия, Германия и США.

Вместе с ростом оттока населения, в Эстонии фиксируется увеличение числа мигрантов, прибывающих из стран Азии. В прошлом году в страну приехали граждане 131 страны. Основной поток иммиграции пришелся на Филиппины, Узбекистан и Турцию.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам мартовского опроса сообщил, что доля россиян, желающих эмигрировать достигла минимума. По их данным, лишь пять процентов населения выразили желание уехать из страны.

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