Эрдоган заявил о переломном моменте в конфликте России и Украины

Эрдоган: Турция готова внести любой вклад в российско-украинские переговоры

В российско-украинском конфликте наступил исторически переломный момент, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировало ТАСС.

Глава государства полагает, что появившуюся возможность необходимо использовать и Турция здесь готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, которые должны привести к прекращению огня и установлению прочного мира. Эрдоган при этом назвал деликатным процесс возобновления постоянных мирных переговоров.

Ранее президента Турции сочли неспособным сыграть значимую роль в урегулировании конфликта на Украине, поскольку время Стамбульских переговоров давно миновало, а у Анкары в настоящее время хватает собственных проблем.

В то же время президент США Дональд Трамп призвал Эрдогана выступить посредником в переговорах по Украине. Президент Турции позитивно отнесся к этой инициативе.