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13:15, 11 мая 2025Мир

Фицо пообещал решительно объясниться с Каллас

Фицо: Каллас не может указывать главе суверенной страны, что ему делать
Кирилл Луцюк
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Главе европейской дипломатии Кае Каллас следует заниматься внешней политикой Европейского союза, а не указывать руководителям суверенных государств. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его процитировало РИА Новости.

Так руководитель словацкого правительства отреагировал на критику, которой его подвергла Каллас за визит в Москву по случаю Дня Победы. Фицо пообещал лично встретиться с Каллас и указать на некорректность ее замечаний. Он напомнил, что она позволяет себе такое поведение уже второй раз, и подчеркнул, что является премьер-министром суверенного государства, в то время как Каллас — чиновница.

Ранее Каллас заявила о возмущении Европейского союза приездом Фицо в Москву на парад Победы. По ее словам, словацкий премьер расположился на неправильной стороне истории и она не может понять, что Фицо оказался в Москве.

Фицо тогда же заявил, что у Каллас нет права критиковать его действия. По его словам, он конструктивно подходит ко всей европейской повестке.

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