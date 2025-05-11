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16:09, 11 мая 2025Бывший СССР

Франция назвала условие присутствия на российско-украинских переговорах

МИД Франции: Страны Европы хотели бы присутствовать на переговорах по Украине
Кирилл Луцюк

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Страны Европы хотели бы присутствовать на российско-украинских переговорах в Стамбуле, но только при условии заключения перемирия. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Его процитировало ТАСС.

Он положительно оценил инициативу президента России Владимира Путина о готовности вступить в переговоры. По словам Барро, европейские страны готовы начать дискуссии, которые приведут к долгосрочному миру на Украине.

Как отметил министр, Франция вместе с «коалицией желающих», а также с США, уже обговорила инициативы, касающиеся наблюдения за возможным режимом прекращения огня на Украине.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо спрогнозировал, что на президента Украины Владимира Зеленского будут сильно давить, дабы он отказался от предложения президента России Владимира Путина по поводу возобновления прямых переговоров.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что перед началом мирных переговоров между Россией и Украиной необходимо добиться прекращения огня.

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