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15:21, 11 мая 2025Мир

Канцлер Германии назвал необходимое условие для начала диалога между Россией и Украиной

Мерц назвал прекращение огня необходимым для диалога между Россией и Украиной
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Перед началом мирных переговоров между Россией и Украиной нужно прекратить огонь, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Необходимое условие для диалога между странами политик назвал в соответствующем посте в X.
 «Российская сторона сигнализирует о готовности к переговорам — это хороший первый шаг. Но этого ни в коем случае недостаточно. Мы ожидаем, что теперь Москва согласится на прекращение огня», — написал Канцлер.

Он добавил, что, по его мнению, остановка боевых действий необходима для начала «настоящего диалога». «Переговоры не могут начаться пока не замолчат орудия», — считает канцлер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул аналогичное требование.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия предложила украинским властям начать прямые переговоры без предварительных условий.

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