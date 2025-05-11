Канцлер Германии назвал необходимое условие для начала диалога между Россией и Украиной

Мерц назвал прекращение огня необходимым для диалога между Россией и Украиной

Перед началом мирных переговоров между Россией и Украиной нужно прекратить огонь, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Необходимое условие для диалога между странами политик назвал в соответствующем посте в X.

«Российская сторона сигнализирует о готовности к переговорам — это хороший первый шаг. Но этого ни в коем случае недостаточно. Мы ожидаем, что теперь Москва согласится на прекращение огня», — написал Канцлер.

Он добавил, что, по его мнению, остановка боевых действий необходима для начала «настоящего диалога». «Переговоры не могут начаться пока не замолчат орудия», — считает канцлер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул аналогичное требование.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия предложила украинским властям начать прямые переговоры без предварительных условий.