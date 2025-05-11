Фигуристка Медведева рассказала об отдыхе в Италии

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в своем Telegram-канале об отдыхе в Италии.

Медведева показала видео на фоне Пизанской башни и статуи Давида Микеланджело. Она отметила, что скульптура понравилась ей больше башни.

Ранее Медведева сравнила заработок во время спортивной карьеры и после. Фигуристка заявила, что в данный момент зарабатывает намного больше, чем во время карьеры.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она завершила карьеру.