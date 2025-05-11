Олимпийский чемпион оценил влияние Трампа на допуск России к футбольному ЧМ

Васильев: Трамп не может повлиять на допуск России к отбору на ЧМ по футболу

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил влияние президент США Дональда Трампа на допуск России к футбольному чемпионату мира. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Васильева, Трамп вряд ли сможет что-то сделать в вопросе. «Если говорить о политической плоскости, то не думаю, что с этим была бы какая-то сложность (повлиять на ФИФА). Поэтому дело не в нем, а в стартовой сетке отбора на чемпионат мира. Как можно добавить еще одну сборную — проблема больше состоит в этом», — заявил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.