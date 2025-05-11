Песков: Заявления Зеленского накануне 9 Мая были на грани безумия

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для зарубежных лидеров накануне 9 Мая были на грани безумия. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале корреспондента.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Зеленский сделал беспрецедентное провокационное заявление. В преддверии Дня Победы политик сказал, что в этот день не может гарантировать безопасность для гостей в Москве, а также предположил, что «русские сами устроят провокацию».

«Заявление действительно такое — на грани безумия. И подкрепили эту грань безумия роем беспилотников», — отметил Песков, добавив, что российские системы противовоздушной обороны эффективно их устранили.

В День Победы беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.