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15:47, 11 мая 2025Россия

Помощник Путина раскрыл причину задержки перед переговорами Путина и Си Цзиньпина

Ушаков сообщил, что сделал звонок перед переговорами Путина и Си Цзиньпина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами главы РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Государственный деятель сообщил, что до начала мероприятия ему поручили сделать телефонный звонок. Именно поэтому он вошел в зал переговоров, когда лидеры уже заняли свои места, пишет РИА Новости.

Ушаков не раскрыл, кому именно звонил, но отметил, что исполнил задание. Он также отметил, что вход президента в зал раньше делегации нельзя назвать редким явлением.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию завершился «полным успехом» и укрепил стратегическое партнерство Москвы и Пекина.

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