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16:51, 11 мая 2025Мир

Предложение Путина о переговорах назвали блестящим шагом

Историк Доктороу назвал предложение Путина о переговорах блестящим шагом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

Предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной стало блестящим шагом в ответ на злонамеренное поведение лидеров Великобритании, Франции, Польши и Германии, которые выдвинули идею о 30-дневном перемирии без предварительных условий и угрожали разрушительными санкциями. Так заявил базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу, пишет РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что его поразила реакция Путина на требование безоговорочного согласия на 30-дневное прекращение огня и угрозы еще более строгими санкциями. «Контрпредложение России — провести прямые переговоры с командой Зеленского в Стамбуле 15 мая, включая обсуждение вопроса о прекращении огня, является блестящим шагом», — отметил американский историк.

По словам Доктороу, таким образом, европейские и американские лидеры исключаются из процесса. «Это к лучшему! Если украинцы примут это нейтральное предложение России, то, действительно, весь процесс может значительно приблизиться к мирному разрешению конфликта», — заключил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать план европейской коалиции желающих по усилению давления на Россию для 30-дневного перемирия с Украиной.

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