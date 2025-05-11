Путин высказался о будущем отношений с европейскими странами

Путин: Рано или поздно РФ начнет восстанавливать отношения с Европой

Российский лидер Владимир Путин рассказал о своей вере в то, что в будущем отношения России с европейскими странами будут налаживаться. Соответствующее заявление президент РФ сделал в своем обращении к журналистам после мероприятий в честь Дня Победы, трансляцию ведет ТАСС.

«Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы», — сказал Путин.

Президент России также отметил значимость того, что многие европейцы, в том числе лидеры некоторых стран, помнят о подвиге Красной армии в ходе Великой Отечественной войны. Путин поблагодарил глав европейских государств, которые посетили мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы.

Ранее Путин завершил четырехдневную серию международных встреч.