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05:10, 11 мая 2025Россия

Путин высказался о победе над нацизмом

Путин: Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Кремле высказался о победе над нацизмом. Его слова приводит РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Москва чтит всех, кто внес свой вклад в победу над нацизмом. «С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет ответственность за построение будущего справедливого мира», — отметил российский лидер.

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади состоялся парад, участие в котором приняли военнослужащие, ветераны, а также лидеры почти 30 государств, в том числе Белоруссии, Китая, Словакии, Сербии и Бразилии.

Позже было опубликовано видео салюта в честь Дня Победы в Москве.

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