Россиянам разъяснили порядок перерасчета пенсий в августе

Депутат Гаврилов: В августе работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсий

В августе работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, его порядок разъяснил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с «Российской газетой».

Речь идет о тех, кто в течение 2024 года работал официально и за кого работодатель уплачивал взносы. Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий год, однако не более трех индивидуальных коэффициентов.

«В денежном выражении прибавка за три балла составляет несколько сотен рублей. Важно, что сам факт официальной занятости и регулярной уплаты страховых взносов работодателем позволяет ежегодно получать такую прибавку», — уточнил Гаврилов.

Он добавил, что перерасчет производится автоматически на основе переданных работодателем сведения. Сумма пересчитанной пенсии начнет поступать с августа.

Ранее сообщалось, что с 2026 года страховые выплаты по старости будет назначаться гражданам, выработавшим 15 лет трудового стажа и набравшим 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Страховые пенсии россиян были проиндексированы на 7,3 процента с 1 января, после чего с 1 февраля их индексация была поднята до 9,5 процента. Такой уровень инфляции по итогам прошлого года определил Росстат.