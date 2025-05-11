Самая масштабная в Европе акция Бессмертный полк прошла в испанском городе

В Мадриде прошла самая масштабная в Европе акция Бессмертный полк

В испанском Мадриде прошла самая масштабная в Европе акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.

По оценке организаторов, в шествии приняли участие более трех тысяч человек. Они прошли по центральным улицам столицы Испании — стартовали с площади Аточа рядом с главным железнодорожным вокзалом города и проследовали дальше по историческим улицам.

Люди несли в руках портреты родных — фронтовиков, тружеников тыла и жертв нацизма во времена Великой Отечественной войны. Многие пришли с семьями и детьми. Мероприятие заинтересовало местных жителей и туристов — многие останавливались, чтобы задать вопросы и рассмотреть колонну, а также выражали солидарность.

Организаторы акции отметили, что в этом году маршрут был длиннее обычного, а само шествие оказалось более торжественным. В «Бессмертном полку» приняли участие делегации из разных регионов Испании, в том числе из Барселоны, Аликанте, Малаги, Бильбао и Памплоны, а также гости из Португалии.

Ранее в Женеве шествие в рамках акции «Бессмертный полк» к 9 Мая прошло напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН).

