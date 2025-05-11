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06:33, 11 мая 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о закреплении ВС России в Богатыре

«РВ»: ВС России закрепились в Богатыре, заняв треть поселка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Армия России до перемирия закрепилась в Богатыре, заняв треть поселка, об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Как отметил источник, армия России продвинулась на южнодонецком направлении.

«Российские войска продвинулись в населенном пункте Богатырь и смогли там закрепиться, заняв около трети поселка», — говорится в посте.

Ранее стало известно о наступлении Вооруженных сил (ВС) РФ у Богатыря в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечалось, что пехота смогла зайти в посадки, существенно расширив серую зону.

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