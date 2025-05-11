Сотрудники ТЦК на Украине избили бывшего военного

В Харькове сотрудники ТЦК избили бывшего военного

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Харькове задержали и избили бывшего военнослужащего. Он написал заявление в полицию, сообщает украинское издание УНН.

«Инцидент произошел 9 мая: в полицию поступило сообщение, что в помещении ТЦК незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Заявитель также добавил, что его брат во время словесного конфликта получил телесные повреждения», — сказано в материале.

Там отмечается, что пострадавший был госпитализирован. По словам мужчины, его избили люди в военной форме. Он написал заявление в правоохранительные органы, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

В Харьковском областном ТЦК прокомментировали произошедшее, осудив действия своего сотрудника. Там отметили, что по факту инцидента уже назначено служебное расследование, пообещав, что виновных привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Луцке сотрудники ТЦК насильственно мобилизовали курьера, занимавшегося доставкой еды.