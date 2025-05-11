Страна Евросоюза отказалась вести переговоры с Украиной из-за шпионского скандала

МИД Венгрии: Переговоры с Украиной по нацменьшинствам отменены

Венгрия отменила переговоры с Украиной по вопросу о восстановлении прав венгерского меньшинства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел этой страны Евросоюза Левенте Мадьяр. Его процитировало ТАСС.

Причиной принятого решения стал шпионский скандал, разразившийся между двумя государствами. Мадьяр напомнил, что до этого он и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина собирались 12 мая встретиться в Ужгороде. Однако события последних дней сделали невозможными «добросовестные, конструктивные консультации по такому важному и деликатному вопросу, как права меньшинств».

Ранее информацию о срыве переговоров подтвердило министерство юстиции Украины. Перед этим Служба безопасности Украины заявила, что впервые в истории страны разоблачила шпионскую сеть, якобы организованную военной разведкой Венгрии.

После этого стало известно, что Киев собрался выслать двух венгерских дипломатов.