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14:57, 11 мая 2025Бывший СССР

Трактор столкнулся с поездом в Белоруссии

В Белоруссии трактор столкнулся с пассажирским поездом, внутри были 150 человек
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Лашов / РИА Новости

В Белоруссии трактор столкнулся с пассажирским поездом. В вагонах находились более 150 человек, сообщает Белорусская железная дорога в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 мая, в 11:36 по московскому времени на железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин — Городец — там не было дежурного работника, но работали световая и звуковая сигнализации.

В аварию попал пассажирский поезд, который следовал из Бреста в Гомель — трактор с ковшом столкнулся со вторым и третьим вагоном. Внутри в момент инцидента находился 151 человек, однако никто из пассажиров не пострадал. Трактор повредил лишь обшивку поезда и нарушил расписание железнодорожных перевозок.

Ранее в Румынии на железной дороге столкнулись два поезда. Инцидент произошел 4 мая на железнодорожном вокзале города Констанца в регионе Добруджа. По данным полиции, в результате происшествия пострадали 24 человека.

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