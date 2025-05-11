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22:22, 11 мая 2025Экономика

В Анапе по громкоговорителю объявили о запрете купаться

На пляжах Анапы спецавтомобили по громкоговорителю объявляют о запрете купаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Жителей и туристов Анапы предупредили о временных ограничениях работы пляжей. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что об ограничениях объявляют два спецавтомобиля с громкоговорителями. Один автопатруль работает на участке от Центрального пляжа до села Витязево, второй — на береговой линии в станице Благовещенской.

Жителям и гостям курорта напомнили, что купание в море запрещено. Также не рекомендуется находиться на пляжах в связи с очисткой песка спецтехникой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что открытие пляжей Анапы в этом сезоне зависит от того, как быстро и эффективно проведут мероприятия по их очистке. По ее словам, ситуацию на пляжах Анапы «мониторят буквально каждый день».

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