В Госдуме рассказали о связи истинных намерений Зеленского с его ультиматумом

Депутат Хамитов: Ультиматум Зеленского обнажает истинные намерения Украины

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского в ответ на предложение России о прямых переговорах обнажает истинные намерения обеих сторон конфликта. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Амир Хамитов, его слова передает РИА Новости.

«По большому счету сегодня Владимир Путин дал киевскому режиму шанс выйти из конфликта с минимальными потерями. И то, что глава этого режима тут же взбрыкнул очередным ультиматумом, обнажает истинные намерения каждой из сторон», — заявил парламентарий.

Хамитов добавил, что украинская сторона может говорить что угодно, но будет действовать по указанию Запада. Поэтому ответные действия страны можно будет считать позицией значительной части западного мира.

Если вместо конструктивных мер будут предложены невыполнимые требования, у России есть возможности решить конфликт недипломатическим путем, подчеркнул депутат. При этом Хамитов выразил надежду на разумное и адекватное решение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на прямые переговоры с Россией в случае полного прекращения огня с 12 мая.