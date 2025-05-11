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10:19, 11 мая 2025Россия

В Госдуме заявили о развернутой НАТО к 9 Мая антироссийской кампании

Пискарев: В преддверии Дня Победы страны НАТО развернули антироссийскую кампанию
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валентина Певцова / РИА Новости

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил об антироссийской кампании, которую страны НАТО развернули к 9 Мая. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

По его словам, в 15 европейских странах зафиксировали провокации и акты вандализма, как, например, осквернение воинских захоронений и памятников. Кроме того, во многих из них запретили исполнять советские песни и использовать атрибутику Дня Победы.

Пискарев отметил, что параллельно с этим иноагенты призывали к ракетным ударам по Москве, а также прямо 9 Мая организовали акцию по сбору денег для украинских военных. Депутат добавил, что вопреки всему этому ничто не помешало России достойно отметить 80-летие Великой Победы.

Ранее в Кремле подтвердили завершение перемирия на дни 80-летия Победы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что в итоге Украина не стала соблюдать предложенное Россией трехдневное перемирие.

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