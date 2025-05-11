В Госдуме заявили о развернутой НАТО к 9 Мая антироссийской кампании

Пискарев: В преддверии Дня Победы страны НАТО развернули антироссийскую кампанию

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил об антироссийской кампании, которую страны НАТО развернули к 9 Мая. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

По его словам, в 15 европейских странах зафиксировали провокации и акты вандализма, как, например, осквернение воинских захоронений и памятников. Кроме того, во многих из них запретили исполнять советские песни и использовать атрибутику Дня Победы.

Пискарев отметил, что параллельно с этим иноагенты призывали к ракетным ударам по Москве, а также прямо 9 Мая организовали акцию по сбору денег для украинских военных. Депутат добавил, что вопреки всему этому ничто не помешало России достойно отметить 80-летие Великой Победы.

Ранее в Кремле подтвердили завершение перемирия на дни 80-летия Победы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что в итоге Украина не стала соблюдать предложенное Россией трехдневное перемирие.