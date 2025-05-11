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14:34, 11 мая 2025Бывший СССР

В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве днем 11 мая объявили воздушную тревогу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще восьми областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным источника, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 13:48. В течение минуты сигнал также расширился на Киевскую, Черкасскую, Черниговскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области Украины.

В период действия трехдневного перемирия, на 9 Мая, посольство США в Киеве сообщило об угрозе массированной воздушной атаки, которая должна состоятбся в ближайшие дни. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в первые часы после завершения режима прекращения огня в небе над Украиной не было замечено ни одного дрона.

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