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00:45, 11 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о ситуации в зоне СВО после завершения перемирия

RusVesna: В небе над Украиной не зафиксированы дроны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После того, как завершилось трехдневное перемирие в зоне спецоперации (СВО), в небе над Украиной не было замечено ни одного дрона. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«В воздушном пространстве Украины ударные дроны пока не фиксируются», — сказано в сообщении. Уточняется, что не поступала информация и о каких-либо ракетных пусках.

Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы 28 апреля. Оно начало действовать в 00:00 8 мая и продлилось до 00:00 11 мая.

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