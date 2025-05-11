Стало известно о ситуации в зоне СВО после завершения перемирия

RusVesna: В небе над Украиной не зафиксированы дроны

После того, как завершилось трехдневное перемирие в зоне спецоперации (СВО), в небе над Украиной не было замечено ни одного дрона. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«В воздушном пространстве Украины ударные дроны пока не фиксируются», — сказано в сообщении. Уточняется, что не поступала информация и о каких-либо ракетных пусках.

Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы 28 апреля. Оно начало действовать в 00:00 8 мая и продлилось до 00:00 11 мая.