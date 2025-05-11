В России назвали страны с самыми дорогими обедами на двоих в ресторанах

Самый дорогой обед для двоих оказался в Исландии и Швейцарии

Исландия и Швейцария оказались европейскими странами с самыми дорогими обедами на двоих в ресторане. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, среди 120 стран средняя стоимость обеда в ресторане составила около четырех тысяч рублей. Но самым дорогим походом в ресторан оказался в европейских странах. В Швейцарии цена составила 11,2 тысячи рублей, а в Исландии 10,8 тысячи рублей на двоих. Третье место занял Камерун с 9,1 тысячами рублей. После него идет Дания, Норвегия и Бельгия.

Россия в этом рейтинге заняла 78-е место. Поесть вдвоем можно за 2,7 тысячи рублей, свидетельствуют данные Росстата.

Странами с самыми дешевыми ресторанами оказались Бангладеш, где обед на двоих обойдется в 997 рублей, Пакистан (чуть больше тысячи рублей), Индия (около 1,15 тысячи рублей), а также Таджикистан, Индонезия (по 1,2 тысячи), Ливия (1,4 тысячи) и заканчивают список Боливия — 1,5 тысячи рублей, Киргизия — 1,57 тысячи рублей и Египет с 1,6 тысячи рублей.

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