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15:08, 11 мая 2025Россия

В России предложили усилить ответственность за нарушение законов за границей

Володин предложил усилить ответственность для иноагентов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amel Emric / Reuters

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил усилить административную ответственность для россиян, нарушивших законы России и прячущихся за границей. О новых правилах для иноагентов он рассказал в своем в Telegram-канале.

Володин заметил, что речь идет о людях, совершавших и совершающих до сих пор действия, направленные против интересов России. Он заявил, что закон нуждается в изменениях, чтобы лишить иноагентов возможности уклониться от исполнения судебного решения.

Председатель Госдумы напомнил, что в число возможных правонарушений, совершаемых за пределами РФ, входят пропаганда, публичная демонстрация символики нацизма, а также дискредитация армии России. Он уточнил, что в качестве меры пресечения для таких лиц будет предусмотрен арест имущества.

Ранее в России расширили основания для признания иноагентом. Соответствующий закон, подписанный главой государства, уже вступил в силу.

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