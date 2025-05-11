В Румынии план ЕС о переговорах по Украине назвали капканом для Трампа

В Румынии назвали капканом для Трампа план ЕС по переговорам Москвы и Киева

Румынский публицист Ион Кристою назвал план ЕС о 30-дневном перемирии для переговоров по Украине капканом для президента США Дональда Трампа. Об этом Кристою рассказал в своем Youtube-канале

По словам румынского аналитика, страны Европы сделали все, чтобы представить миру россиян, как злодеев и Трамп будет наивен если поверит этому. Кристою понадеялся, что президент США разумен и не угодит в расставленную ему ловушку, поскольку в случае ужесточения антироссийских санкций будут нивелированы все усилия новой администрации Вашингтона по достижению мира.

Кристою полагает, что российская угроза нужна странам ЕС в качестве оправдания для наращивания вооружения, именно поэтому было выдвинуто неприемлемое для Москвы предложение о 30-дневном перемирии.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. В ответ на это глава Украины Владимир Зеленский заявил, что возобновление переговоров возможно только в случае прекращения огня.