Журналист Меттан счел бессмысленным прекращение огня на Украине без переговоров

Швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан назвал условие для длительного мира на Украине. В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что мир не сможет установиться, если не пройдут переговоры. Без них, указал спикер, немедленное прекращение огня на Украине не имеет шансов на успех.

Меттан указал, что в течение трех лет Киев и его союзники называли предателями и угрожали всем, кто призывал возобновить переговоры. Только с приходом к власти президента США Дональда Трампа, указал журналист, их позиция изменилась. При этом, продолжил он, звучащие требования о немедленном прекращении огня без проведения переговоров обречены на провал, так как в нынешних обстоятельствах это означало бы возобновление конфликта в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Глава государства подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий.