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03:37, 11 мая 2025Россия

В Совфеде оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

Клишас: Инициатива в украинском вопросе на стороне России
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон (слева направо)

Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон (слева направо). Фото: Ludovic Marin / Reuters

Инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России, несмотря на усилия «друзей» президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

По его словам, инициативе на стороне РФ «как на военном, так и на дипломатическом направлении». «Все ультиматумы европейских спонсоров киевского режима оставлены без внимания», — подчеркнул член Совфеда.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, «где они проводились ранее и где они были прерваны». Российский лидер не упомянул предложение «коалиции желающих» о 30-дневном перемирии и последующих переговорах.

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