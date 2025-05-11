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16:09, 11 мая 2025Россия

В центре Донецка провели реконструкцию референдума о независимости Республики

В Донецке прошла реконструкция референдума о независимости ДНР
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Донецке прошла реконструкция референдума о независимости Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, были подготовлены фотографии, палатка, бюллетени и музыка под гитару. В репертуаре песни, которые 2014 году поддерживали народ, который взял оружие в руки. Подобные мероприятия проходят по всем городам ДНР. Это дает возможность молодым людям почувствовать себя участниками тех событий.

В этот день, 11 мая 2014 года, прошел референдум и теперь отмечается День Республики. Более 2,5 миллионов человек приняли участие в голосовании, независимость поддержали 89,7 процента участников и на следующий день было объявлено о суверенитете. А в сентября 2022 года ДНР вошла в состав России также по итогам референдума.

Ранее сообщалось, что вокзал Донецка впервые за 11 лет принял поезд.

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