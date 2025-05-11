Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 11 мая 2025Бывший СССР

В украинской Раде отреагировали на ультиматум Зеленского о переговорах

Дмитрук назвал ультиматум Зеленского оправданием убийства украинцев
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал выдвинутый Владимиром Зеленским ультиматум оправданием убийства украинцев. Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале.

«Ждем новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше», — написал Дмитрук сразу после выступления президента России Владимира Путина, в котором он предложил 15 мая начать переговоры.

Позднее президент Украины и руководитель его офиса Андрей Ермак выдвинули России ультиматум с требованием с 12 мая объявить перемирие на 30 дней. «Две порции оправдательной гнили, получите пожалуйста», — отреагировал на их заявления Дмитрук.

Ранее Владимир Путин предложил начать прямые переговоры между Россией и Украиной. Владимир Зеленский заявил, что диалог возможен после прекращения огня. Эту позицию поддержали лидеры Франции, Германии и США.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал Путину лично ждать его в Турции на переговорах при одном условии

    Участницу конкурса «Миссис Россия» забили насмерть

    В России обратились к канцлеру Германии с предупреждением

    В Азии назвали выгодополучателя от конфликта на Украине

    Литва выдвинула требование к России по Украине

    ВСУ ударили по гостинице в российском городе

    В Турции высказались о планах Зеленского посетить страну

    СК проверит законность гражданства родителей осквернивших георгиевскую ленту детей

    Скончался экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

    Западные СМИ обвинили в замалчивании наркозависимости Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости