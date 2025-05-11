В украинской Раде отреагировали на ультиматум Зеленского о переговорах

Дмитрук назвал ультиматум Зеленского оправданием убийства украинцев

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал выдвинутый Владимиром Зеленским ультиматум оправданием убийства украинцев. Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале.

«Ждем новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше», — написал Дмитрук сразу после выступления президента России Владимира Путина, в котором он предложил 15 мая начать переговоры.

Позднее президент Украины и руководитель его офиса Андрей Ермак выдвинули России ультиматум с требованием с 12 мая объявить перемирие на 30 дней. «Две порции оправдательной гнили, получите пожалуйста», — отреагировал на их заявления Дмитрук.

Ранее Владимир Путин предложил начать прямые переговоры между Россией и Украиной. Владимир Зеленский заявил, что диалог возможен после прекращения огня. Эту позицию поддержали лидеры Франции, Германии и США.