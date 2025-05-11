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21:44, 11 мая 2025Россия

Военкор указал на сигнал Путина Украине и Западу

Военкор Стешин: Путин дал четкий сигнал о переговорах в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в своем ночном заявлении дал Украине и Западу четкий сигнал. На это указал военный корреспондент Дмитрий Стешин, передает «Комсомольская правда».

По его словам, российский лидер четко обозначил, как можно мир достигнуть. «Подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — привел военкор слова российского лидера.

Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Глава государства отметил, что Москва неоднократно предлагала шаги по прекращению огня и не отказывалась от диалога с Киевом.

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