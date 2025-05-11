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07:23, 11 мая 2025Мир

Журналист резко ответил генсеку НАТО на его слова о членстве Украины

Боуз: Обещания членства Украины в НАТО привели к гибели миллиона солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X резко ответил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте на его слова о членстве Украины в НАТО.

Генсек заявил, что альянс обещал Украине «необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения».

«Скажи это миллиону погибших», — возмутился Боуз.

Ранее представители США, стран Европы и Украины, участвующие в переговорах по урегулированию конфликта, создали документ по его прекращению. Документ включает в себя 22 пункта — в том числе о 30-дневном прекращении огня, а также соответствующий требованию Москвы о том, что США не станут поддерживать членство Украины в НАТО.

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