Боуз: Обещания членства Украины в НАТО привели к гибели миллиона солдат ВСУ

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X резко ответил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте на его слова о членстве Украины в НАТО.

Генсек заявил, что альянс обещал Украине «необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения».

«Скажи это миллиону погибших», — возмутился Боуз.

Ранее представители США, стран Европы и Украины, участвующие в переговорах по урегулированию конфликта, создали документ по его прекращению. Документ включает в себя 22 пункта — в том числе о 30-дневном прекращении огня, а также соответствующий требованию Москвы о том, что США не станут поддерживать членство Украины в НАТО.