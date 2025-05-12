Историк назвал срок начала третьей мировой войны

Историк Робертс: У человечества нет никаких гарантий дожить до 2045 года

У человечества нет никаких гарантий дожить до 100-летия победы во Второй мировой войне из-за вероятности Третьей мировой войны. С таким заявлением выступил почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс в интервью политологу Федору Лукьянову, запись доступна на YouTube.

На данный момент нет никаких гарантий, что мы доживем до столетнего юбилея Второй мировой войны Джеффри Робертс почетный профессор истории Университетского колледжа Корка

Робертс оценил возможную значимость 100-летнего юбилея Победы в 2045 и указал на высокий уровень угроз человечеству из-за современных конфликтов. Он отметил, что в случае начала Третьей мировой войны лишь немногие выжившие смогут отметить годовщину победы во Второй мировой.

При этом историк указал на крайнюю важность Второй мировой войны для человечества независимо от развития событий. По его мнению, в мае 2045 года внимание всего мира будет сосредоточено на юбилее Победы. «Вторая мировая война стала настолько масштабным событием в истории человечества, что ее влияние будет ощущаться не только десятилетиями, но и веками», — подчеркнул Робертс.

Ранее Робертс увидел в словах американского лидера Дональда Трампа о Второй мировой уважение к СССР. При этом историк подчеркнул, что заявления Трампа о решающем значении США в войне нацелены лишь на внутреннюю аудиторию.