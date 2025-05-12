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09:28, 12 мая 2025Силовые структуры

Аферист похитил у россиянки миллион рублей и заставил ее поджечь банкомат

В Норильске аферист похитил у женщины ₽1 млн и заставил ее поджечь банкомат
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Норильске аферист похитил у 23-летней местной жительницы один миллион рублей и заставил ее поджечь банкомат. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества. Кроме того, в отношении мошенника правоохранители возбудили уголовное уголовное дело по статье о склонении к террористическому акту.

По данным канала, злоумышленник связался с фигуранткой по переписке. Он обманул ее и похитил один миллион рублей. Спустя два месяца мужчина снова написал пострадавшей и сообщил, что если та хочет вернуть деньги, она должна поджечь банкомат. Он перевел ей пять тысяч рублей и сказал, что на эти деньги она должна купить легковоспламеняющуюся жидкость, перчатки и спички, также он указал ей адрес банкомата, который та должна была поджечь. Купив все необходимое, женщина пришла к указанному банкомату, разлила жидкость на него и подожгла. В итоге, она причинила ущерб в размере более 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Ярославский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 24-летнего Евгения Ермилова, который поджег релейный шкаф на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины.

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