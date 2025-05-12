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01:33, 12 мая 2025Мир

В США оценили развитие ситуации вокруг Украины

Экономист Сакс: Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Развитие ситуации в вопросе Украины вселяет оптимизм. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал американский экономист Джеффри Сакс.

Он высказал мнение, что конфликт на Украине стал следствием «ужасной ошибки» экс-лидера США Джо Байдена. В то же время собеседник агентства добавил, что видение ситуации президента США Дональд Трамп правильнее. Сакс добавил, что глава Белого дома играет «очень конструктивную роль» в данном вопросе.

В конце апреля, комментируя текущее развитие украинского конфликта, Дональд Трамп подчеркнул, что он близится к завершению. «И снова повторю: это война Байдена. Я не намерен брать на себя ответственность за нее — не хочу, чтобы она была на мне», — заявил американский лидер.

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