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07:58, 12 мая 2025Экономика

Биткоин резко подорожал

Стоимость биткоина на криптобирже Binance впервые с января превысила $105 тысяч
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В ходе торговой сессии на криптобирже Binance стоимость биткоина впервые с 31 января превысила 105 тысяч долларов. О резком подорожании популярной монеты свидетельствуют данные площадки.

К четырем утра мск стоимость биткоина выросла на 0,34 процента, до 105,032 тысячи долларов. Затем цены начали снижаться — до отметки в 104,5 тысячи долларов.

К моменту написания материала стоимость криптовалюты скорректировалась до уровня в 103,98 тысячи долларов (минус 0,17 процента). В последний раз стоимость самой популярной монеты превышала 100 тысяч долларов 8 мая 2025 года.

Биткоин стабильно дорожал на фоне избирательной кампании Дональда Трампа, который изменил свою точку зрения на криптовалюты, чтобы обойти своего соперника на выборах и привлечь на свою сторону криптосообщество. Однако после избрания бизнесмена на пост президента США и особенно — после объявленной им торговой войны, монета рухнула в цене — со 109 до 75 тысяч долларов.

Как отмечают эксперты компании «Эйлер Аналитические технологии», инвесторы в поисках защитного актива в условиях неопределенности на рынках вернулись и к криптовалюте, на фоне чего цена биткоина по отношению к золоту восстанавливается.

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