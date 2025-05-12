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08:06, 12 мая 2025Мир

Британия проведет переговоры по Украине со странами ЕС

Глава МИД Британии Лэмми проведет переговоры по Украине с коллегами из стран ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми проведет переговоры по Украине с коллегами из стран Европейского союза (ЕС). Об этом пишет The Standard со ссылкой на представителей британского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители Франции, Италии, Германии, Испании и Польши. Они решили встретиться после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к прямым переговорам с Россией в Турции.

По словам представителей Министерства иностранных дел, Лэмми планирует объявить о дополнительных санкциях против тех, кто поддерживает Москву, на встрече группы «Веймар+» после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер предупредил об ужесточении санкций в случае отказа России от перемирия.

Ранее Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина, призвав российского лидера прибыть лично на переговоры 15 мая в Турцию.

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