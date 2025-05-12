Британия проведет переговоры по Украине со странами ЕС

Глава МИД Британии Лэмми проведет переговоры по Украине с коллегами из стран ЕС

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми проведет переговоры по Украине с коллегами из стран Европейского союза (ЕС). Об этом пишет The Standard со ссылкой на представителей британского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители Франции, Италии, Германии, Испании и Польши. Они решили встретиться после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к прямым переговорам с Россией в Турции.

По словам представителей Министерства иностранных дел, Лэмми планирует объявить о дополнительных санкциях против тех, кто поддерживает Москву, на встрече группы «Веймар+» после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер предупредил об ужесточении санкций в случае отказа России от перемирия.

Ранее Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина, призвав российского лидера прибыть лично на переговоры 15 мая в Турцию.