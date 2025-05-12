Британские военные присоединятся к силам ЕС из-за России

The Times: ЕС и Британия представят соглашение в сфере обороны

Европейский союз (ЕС) и Великобритания представят стратегическое соглашение в сфере безопасности и обороны, позволяющее британским военным участвовать в операциях Евросоюза. Об этом сообщает The Times со ссылкой на проект документа.

«На следующей неделе Великобритания и ЕС представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабного соглашения, которое позволит Великобритании достичь самых тесных отношений с ЕС с момента Brexit», — говорится в сообщении.

По информации издания, одной из ключевых причин заключения оборонного пакта стал вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Отмечается, что соглашение предусматривает проведение регулярных стратегических консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми проведет переговоры по Украине с коллегами из стран ЕС. Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители Франции, Италии, Германии, Испании и Польши