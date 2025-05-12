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20:53, 12 мая 2025Из жизни

Девушка отбилась от похитителя на улице и попала на видео

The Mirror: 20-летняя британка отбилась от похитителя на улице и попала на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Великобритании 20-летняя девушка из графства Восточный Суссекс отбилась от набросившегося на нее на улице похитителя. Об этом сообщает Daily Mirror (The Mirror).

22-летнего Кэмерона Боксалла приговорили к пяти годам тюрьмы 9 мая за преступление, которое он совершил 5 августа 2024 года в городе Хов. Тогда молодой человек набросился на девушку, затащил ее в припаркованную у тротуара машину и попытался уехать. Происшествие попало на видео, снятые камерой видеонаблюдения и случайным свидетелем.

На кадрах видно, как Боксалл схватил девушку, которая возвращалась с работы, и потащил к машине. Британка стала отбиваться, однако злоумышленнику удалось затолкать ее в машину и тронуться с места. Тем не менее девушка продолжала сопротивляться и не дала захлопнуть дверь автомобиля. В итоге Боксалл вытолкнул ее из машины и скрылся.

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В ходе следствия выяснилось, что преступник заранее выбрал жертву и следил за ней. Молодой человек угнал машину и специально поставил ее на путь, по которому девушка обычно возвращалась домой. В ходе схватки пострадавшая получила несколько синяков и ссадин.

Во время суда Боксалл признался в похищении человека, угоне, краже, хранении наркотических средств и других преступлениях. Его жертва заявила, что получила психологическую травму и теперь боится выходить на улицу одна, хотя понимает, что вероятность повторения такого нападения на нее крайне мала.

Ранее сообщалось, что в США женщину спасли от похитителя благодаря записке. Жертва смогла тайно передать другой посетительнице заправки кусочек картона от коробки из-под пиццы с просьбой о помощи.

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