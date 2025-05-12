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15:42, 12 мая 2025Экономика

Доллар укрепился к мировым валютам после решения Китая и США снизить пошлины

Индекс доллара достиг 101,691 пункта после решения Китая и США снизить пошлины
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Индекс доллара DXY вырос на 1,26 процента и достиг максимальной с 10 апреля отметки в 101,691 пункта после решения властей США и Китая снизить взаимные пошлины. Об этом сообщает РБК.

Индекс показывает стоимость американской валюты по отношению к валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке. Укреплению американской валюты способствовала договоренность Вашингтона и Пекина о снижении на 90 дней взаимных пошлин.

Власти США на этот период снизят тарифы на ввоз китайской продукции с нынешних 145 до 30 процентов от таможенной стоимости. Правительство Китая, в свою очередь, решило понизить планку в отношении американских товаров со 125 до 10 процентов. Глава американского Министерства финансов (Минфина) Скотт Бессент объяснил резкое ослабление взаимных пошлин намерением стран сбалансировать двустороннюю торговлю.

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