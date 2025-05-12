Эмили Ратаковски показала архивное обнаженное фото

Американская модель Эмили Ратаковски показала откровенные архивные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,2 миллиона подписчиков.

33-летняя манекенщица в честь Дня матери в США поделилась снимками, сделанными во время беременности. На одном из них она позировала, лежа обнаженной в ванне.

На другом кадре знаменитость стояла перед зеркалом в крошечных черных трусах, прикрывая обнаженную грудь рукой. Также она предстала перед камерой, лежа топлес на кровати.

В апреле южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, показала обнаженные фото в честь Дня Земли.