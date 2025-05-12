В Европе указали США на опасность политики «Америка прежде всего»

Министр обороны Бельгии Франкен: Политика США может оставить их в изоляции

Политика президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» может оставить Вашингтон в изоляции. Об этом заявил в интервью изданию The Washington Post министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«У меня нет проблем с политикой "Америка прежде всего" — это дело американцев. Единственное, (...) вы должны быть осторожны, чтобы она не закончилась как "Америка в одиночку". Все империи терпят крах, когда оказываются в изоляции», — сказал он.

Политик подчеркнул, что считает политику американской администрации, приведшую к конфликту Соединенных Штатов сначала со странами Европы и Канадой, а затем и практически со всем миром, ошибочной. Однако он согласился с требованием Трампа увеличить расходы европейских стран на оборону и отметил, что Европа должна взять на себя больше ответственности в этом вопросе.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал страны Европейского союза увеличить оборонные расходы. По его словам, только так европейские страны смогут ликвидировать пробелы в своем военном потенциале и продолжать оказывать помощь Украине.