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16:38, 12 мая 2025Наука и техника

Физикам удалось получить золото из свинца

PRJ: На установке ALICE в ЦЕРН зафиксировано появление атомов золота из свинца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alchemist-hp / Wikimedia

На установке ALICE в ЦЕРНученые впервые экспериментально зафиксировали рождение атомов золота из свинца. Эффект возник при касательных столкновениях ядер тяжелых элементов на огромной скорости. Результаты опубликованы в Physical Review Journals.

В ходе эксперимента интенсивные электромагнитные поля, возникающие вблизи летящих со скоростью света ядер свинца, выбивали из них протоны. Если ядро теряло три протона, оно превращалось в золото. Однако такие атомы существовали лишь доли секунды и сразу распадались при ударе о внутренние стенки ускорителя.

По расчетам, во время второго рабочего цикла коллайдера (2015–2018) было создано около 86 миллиардов ядер золота — всего 29 пикограмм. Даже в последующих сериях экспериментов ученым удалось получить лишь крошечные количества вещества.

Исследование тем не менее имеет важное прикладное значение. Оно позволяет точнее моделировать электромагнитные процессы и прогнозировать потери пучков — один из ключевых факторов, ограничивающих мощность ускорителей будущего.

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