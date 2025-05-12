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16:26, 12 мая 2025Спорт

Футболист российского клуба взял мяч в руки в своей штрафной после паса от вратаря

Игрок «Акрона-2» Коновалов взял мяч в руки в своей штрафной после паса вратаря
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Футболист тольяттинского «Акрона-2» Владислав Коновалов заработал пенальти в игре против новотроицкой «Носты». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила 11 мая в рамках пятого тура Второй лиги Б, группа 4. На 61-й минуте при счете 1:1 голкипер «Акрона» разыграл удар от ворот пасом на Коновалова. Тот взял мяч в руки и хотел сам возобновить игру.

Главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Акрона», который реализовал Валерий Дзень. В оставшееся время «Носта» забила еще один мяч и одержала победу со счетом 3:1.

В 2018 году вратарь украинского футбольного клуба «Сумы» Артем Штанько отразил пенальти в матче Первой лиги с «Горняк-Спортом» головой. Исполнитель удара пробил по центру ворот.

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