Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Турции

Рютте отправится в Турцию, где проведет встречу с Эрдоганом

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте 13 мая отправится в Турцию, где проведет встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявили в пресс-службе альянса, сообщает Reuters.

«13 мая генсек НАТО Марк Рютте отправится в Анкару в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье 14-15 мая», — говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что Рютте не будет давать пресс-конференцию.

Ранее стало известно, что Турция ожидает конкретных шагов от России и Украины в рамках возможной встречи по урегулированию конфликта, предложенной Москвой. При этом уточняется, что Анкара не ограничивает стороны жесткими сроками.