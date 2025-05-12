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11:38, 12 мая 2025Мир

Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Турции

Рютте отправится в Турцию, где проведет встречу с Эрдоганом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте 13 мая отправится в Турцию, где проведет встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявили в пресс-службе альянса, сообщает Reuters.

«13 мая генсек НАТО Марк Рютте отправится в Анкару в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье 14-15 мая», — говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что Рютте не будет давать пресс-конференцию.

Ранее стало известно, что Турция ожидает конкретных шагов от России и Украины в рамках возможной встречи по урегулированию конфликта, предложенной Москвой. При этом уточняется, что Анкара не ограничивает стороны жесткими сроками.

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