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15:11, 12 мая 2025Мир

Глава МИД Франции призвал Путина встретиться с Зеленским

Глава МИД Франции Барро призвал Путина встретиться с Зеленским в Турции
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал президента России Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции 15 мая. Его слова приводит Le Temps.

«Владимир Зеленский, президент Украины, воспользовался возможностью и предложил лично поехать в Стамбул. Именно на это мы сейчас призываем согласиться и Владимира Путина», — сказал министр.

Ранее Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Турции.

В свою очередь, Зеленский пообещал российскому лидеру, что будет лично ждать его на переговорах в Турции, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.

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