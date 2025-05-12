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15:03, 12 мая 2025Россия

Хинштейн сравнил ремонт курского парка с сериалом

Врио губернатора Хинштейн сравнил ремонт курского парка «Патриот» с сериалом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности руководителя Курской области Александр Хинштейн сравнил историю с ремонтом парка «Патриот» в Курске с сериалом. Свою оченку ситуации он дал в ходе заседания правительства российского региона, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

«И по поводу нашего мемориала "Патриот", на котором мы с вами 9 мая вечером снова встречались, история практически переходит в сериал, потому что то, что могли сделать силами пользователей леса и минприроды и подрядных организаций, сделано, плитка заделана, территория благоустроена, за что признателен», — сказал Хинштейн.

При этом в парке, как отметил Хинштейн, не работают освещение и система видеонаблюдения, а также не функционирует «много чего другого». Губернатор Курской области заверил, что убедился в проблемах парка сам.

Ранее Хинштейн наказал врио министра природных ресурсов Курской области Александра Володько и отправил копать его бурьян, а также восстанавливать плитку в парке «Патриот». Это произошло после обращений курян о неудовлетворительном состоянии парка. Там впоследствии решили организовать субботник.

ЖЗЛ
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