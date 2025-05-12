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17:02, 12 мая 2025Силовые структуры

Изъятый у старейшей в Москве Таганской ОПГ арсенал попал на видео

ФСБ показала видео изъятого у Таганской ОПГ арсенала
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости С членов старейшей в Москве Таганской ОПГ взыскали десятки миллионов рублей

Крупный арсенал, изъятый у членов старейшей в Москве Таганской ОПГ, был спрятан под полом жилого дома. Оперативное видео показала ФСБ России. Запись опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые вскрывают подвальное помещение. Внутри стоят на полках ящики с оружием и боеприпасами. Следователи делают опись изъятого.

Мосгорсуд вынес приговор в отношении главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева и других членов банды. Согласно решению, Жирноклеев получил 25 лет лишения свободы, а остальные девять человек — от 22 до 25 лет. Осужденные должны выплатить шестерым потерпевшим более 43,5 миллиона рублей.

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