ФСБ рассказала об арсенале Таганской ОПГ из 100 единиц оружия и 36 килограммов взрывчатки

ФСБ изъяла 100 единиц оружия, гранаты и тротил из схрона Таганской ОПГ

Изъятый у старейшей в Москве Таганской ОПГ арсенал попал на видео

Начало событий в новости Изъятый у старейшей в Москве Таганской ОПГ арсенал попал на видео

Более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также 36 килограммов взрывчатки находились в схроне Таганской ОПГ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

В арсенале старейшей московской ОПГ, оборудованном под полом жилого дома, силовики обнаружили 3 самодельных взрывных устройства, 35 автоматов Калашникова, 27 пистолетов, 9 револьверов, 8 винтовок, столько же пистолетов-пулеметов, свыше 15 тысяч патронов. Помимо этого, у бандитов имелись запалы ручных гранат, взрыватели, электродетонаторы и 36 килограммов гексогена и тротила.

ФСБ показала видео изъятого арсенала.

Мосгорсуд вынес приговор в отношении главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева и других членов банды. Согласно решению, Жирноклеев получил 25 лет лишения свободы, а остальные девять человек — от 22 до 25 лет. Осужденные должны выплатить шестерым потерпевшим более 43,5 миллиона рублей.