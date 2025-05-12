Членам старейшей в Москве Таганской ОПГ вынесли приговор за расправы

Мосгорсуд дал 25 лет колонии главарю Таганской ОПГ Жирноклееву за убийства

Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря старейшей в столице Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева за расправу над адвокатом Натальей Вавилиной и вором в законе Дедом Хасаном (Аслан Усоян). Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор вынесен на основе обвинительного вердикта коллегии присяжных.

Первые 12 лет Жирноклеев проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в четыре миллиона рублей. Остальным членам Таганской ОПГ назначены длительные сроки заключения. Прокурор запросил для них от 23 до 25 лет колонии.

Слушания по уголовному делу начались в Мосгорсуде в мае 2022 года. Двух лидеров Таганской ОПГ — Григория Рабиновича, известного в криминальном мире как Гриша Таганский, и Игоря Жирноклеева — вместе с девятью участниками банды обвинили в организации и участии в преступном сообществе, бандитизме, серии расправ, мошенничестве и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, они расправились с бизнесменом Арменом Аванесовым из-за долга в 50 тысяч долларов, членом ОПГ Сергеем Скорняковым, с избившим одного из «таганских» Владимиром Рощиным, а также предпринимателем Алексеем Покровским, с которого Рабинович требовал 53 миллиона рублей. Кроме того, подсудимым вменяется расправа над юристом универмага «Москва» Андреем Бралюком и адвокатом Натальей Вавилиной.